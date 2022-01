Crise sanitaire persistante: Macky Sall invite à une prise de dispositions adéquates pour une souveraineté alimentaire et pharmaceutique

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Janvier 2022 à 21:29

Le Chef de l’Etat souligne, dans le contexte de crise sanitaire persistante, l’importance qu’il accorde à la relance de l’économie nationale, à la préservation du pouvoir d’achat des populations, à l’accentuation de l’inclusion sociale dans la matérialisation de notre ambition d’un Sénégal Emergent, dans la solidarité et la bonne gouvernance.



Ainsi, le président de la République demande, ainsi, au Gouvernement, de prendre les dispositions adéquates pour asseoir la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, à travers l’intensification de l’industrialisation (réalisation des agropoles et zones économiques spéciales), le développement des PME/PMI et du secteur privé national, la transformation de l’économie informelle et la modernisation de l’artisanat sénégalais, un artisanat à soutenir, car étant un facteur moteur d’accompagnement du repositionnement stratégique du secteur du tourisme et des transports aériens.



Ousmane Wade