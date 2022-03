Crise scolaire: Le SAEMSS et le CUSEMS ont signé le protocole d'accord

C’est officiel ! Le Saemss et le Cusems, des syndicats du moyen et du secondaire, ont signé hier le protocole d’accord avec le gouvernement. C’était dans les locaux du ministère des Finances et du Budget. La «longue» grève des syndicats du G7 (groupe des sept syndicats d’enseignants les plus représentatifs), a donc pris fin et la reprise des cours est imminente. Cette signature fait suite aux assemblées générales organisées au niveau des bases des deux syndicats, qui ont approuvé les efforts du gouvernement par rapport au traitement salarial des enseignants.



En effet, pour une sortie de crise à l’école, le gouvernement de Macky Sall a posé des actes forts à leur endroit. Après l’acte 1 relatif à l’augmentation de l’indemnité de logement de 60 000 francs à 100 000 francs Cfa, le gouvernement a posé, cette année, un autre jalon consistant à valoriser le régime indemnitaire des enseignants, qui prendra effet à compter du 1er mai 2022 pour la première tranche. La deuxième tranche sera effective en 2023. Des efforts qui coûteront 100 milliards de francs Cfa au budget de l’Etat et salués par les enseignants à la base qui, dans leurs procès-verbaux, ont demandé aux leaders syndicaux de signer le protocole et procéder à la suspension de la grève.



Profitant de l’occasion, le secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss), Saourou Sène, invite le gouvernement à maintenir la dynamique pour une correction intégrale du système de rémunération des agents de l’Etat.













Le Témoin

