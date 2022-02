Crise scolaire : Le mutisme de Moustapha Niasse, Idrissa Seck et Aminata Mbengue Ndiaye, dénoncé Les parents d’élèves, en marge de leur sit-in de ce week-end, n’ont pas seulement tiré sur le gouvernement et les enseignants. Le mutisme de Moustapha Niasse, Idrissa Seck et Aminata Mbengue Ndiaye, a aussi été dénoncé. "Walfgroupe"



Ils ont aussi décrié le mutisme intrigant des institutions de la République telles que l’Assemblée nationale, le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), le Conseil économique, social et environnemental (Cese).



Selon eux, Moustapha Niass, Idrissa Seck et Aminata Mbengue Ndiaye devraient s’impliquer dans le processus de dénouement de la crise scolaire. Malheureusement, soutiennent-ils, ils se sont emmurés dans un silence assourdissant.



A en croire Abdoulaye Fané, président de l’Unapees, il y a au sein de chacune de ces organisations représentatives du peuple sénégalais une commission pour l’éducation.



