Crise scolaire/ Pour exiger la reprise des cours: Les parents d’élèves dans la rue, ce samedi

Après les mouvements des élèves qui ont opté pour la perturbation des cours dans les établissements privés afin de montrer leur colère contre les grèves, les parents d’élèves entrent dans la danse. Leurs appels à la résolution de la crise scolaire n’ayant abouti à rien jusqu’ici, ces derniers décident de battre le macadam pour exiger de l’Etat des actions fortes, visant à mettre fin aux arrêts des cours.



Appelée par l’Union national des parents d’élèves et d’étudiants (Unapes), la mobilisation va se tenir ce samedi à la Place de la nation (ex Obélisque) à partir de 15h.



A retenir, pour sortir de la crise, les enseignants et le gouvernement du Sénégal s’étaient réunis le jeudi 3 février. Mais, aucune proposition concrète n’en a émané. Les deux parties doivent se rencontrer à nouveau ce samedi matin, une rencontre qu’on peut qualifier de décisive, tant l’avenir de l’année en cours en dépend fortement.