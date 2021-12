Crise scolaire à Keur Massar: Les enseignants de l’Apr appelle au calme

« Nous appelons nos camarades syndicalistes au calme et à suspendre leur mot d’ordre de grève. Nous demandons également au gouvernement, d’inviter les syndicats d’enseignants autour d’une table pour discuter en vue de trouver des solutions », a expliqué le chargé de communication des enseignants de l’Apr, section Keur Massar, Mactar Thioune.



Ladite demande a été formulée, à l’occasion d’une rencontre avec le Maire sortant de Malika, Mor Talla Gadiaga, candidat de « Benno Bokk Yakaar. D’après "Walfadjiri", il a indiqué que ces enseignants apéristes demandent à l’Etat, le respect et le suivi des accords.



Ainsi, il appelle ses camarades à l’unité et, au travail, pour bâtir une école émergente, basée sur le retour aux valeurs.