Crise social : vers une grève de la faim des travailleurs du quotidien «Le Soleil»

Dans un communiqué signé par les responsables syndicaux, les travailleurs préviennent Yakham Mbaye que ses «tentatives de manipulation» ne peuvent pas distraire les travailleurs du «Le Soleil» qui restent plus que jamais mobilisés pour la reconquête de leurs acquis et la restauration de leur dignité.



Au-delà du préavis de grève déposé depuis le 20 mai et qui va conduire prochainement à un arrêt total de travail, une première dans l'histoire de cette institution publique, le personnel prévoit des actions d'envergure en vue d’obtenir une satisfaction de l'ensemble des revendications légitimes.



Dans le plan d’actions des travailleurs, figurent l’organisation d’un sit-in à la Place de la Nation le 15 juin et une grève de la faim dans la foulée. D’après la même source, depuis quelques mois, «Le Soleil» vit les moments les plus difficiles et les plus sombres et incertaines de son histoire. A en croire les syndicalistes, depuis novembre 2021, tout est à l'arrêt.



Dans ce contexte de flambée des prix des denrées où le gouvernement prend la décision d'augmenter les salaires dans presque toutes les structures, la direction générale du «Le Soleil», elle, continue de détruire des acquis des travailleurs et de bâillonner les libertés syndicales. Cela, en violation flagrante de l'accord cadre d'entreprise et des dispositions du code du travail.

L’As