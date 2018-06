Crise universitaire, affaire Pétro-Tim, candidature de Macky Sall... Youssou Ndour en parle

Durant cet entretien avec France24 réalisé à Bruxelles à l’occasion de la 12ème édition des Journées européennes du développement, Youssou N’Dour s’est exprimé sur plusieurs sujets dont :



- La démographie de l’Afrique : « Il ne faut pas dire aux Africains ce qu’il faut faire sur leur démographie (…) Pour les jeunes Africains qui veulent partir, je leur dis : l’Europe n’est pas un eldorado où on ramasse des pièces d’or dans les rues tandis que les médias ne montrent que la misère de l’Afrique ».



- Les manifestations qui agitent les campus du Sénégal suite à la mort d'un étudiant de Saint-Louis le 15 mai et qui font écho aux mouvements étudiants de mai 68 à Dakar : « L’enquête se poursuit sur la mort de ce jeune homme. Des décisions ont été prises sur le versement des bourses étudiantes et j’ai bon espoir qu’elles soient appliquées ».



-L’affaire Pétro-Tim et l’accord juridique, jugé trop avantageux, passé avec le groupe indo-britannique, Arcelor Mittal : « Heureusement au Sénégal, nous avons une démocratie fonctionnelle, où les médias et l’opposition peuvent débattre de ces questions. Il s’agit de concessions à venir…Il n’y a rien de caché »