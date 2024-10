Crises dans les universités publiques : Le Saes tire la sonnette d’alarme

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) alerte l’opinion publique sur la situation alarmante des universités publiques. Dans un communiqué, il constate que « malgré les efforts fournis par les enseignants pour rétablir une année académique normale, après les interruptions dues aux crises socio-politiques de 2021, 2023 et 2024, les universités restent en proie à de graves dysfonctionnements ». Et parmi les problèmes soulevés, figurent « l’abandon de chantiers, des effectifs d’étudiants pléthoriques, ainsi que des ressources financières limitées, qui empêchent les institutions de fonctionner correctement ».



Le Saes dénonce également « l’ouverture tardive des campus sociaux et la situation des bacheliers de 2024 qui frappent aux portes des universités publiques pour l’année 2024o-2025, au moment où l’essentiel des universités peinent à boucler le premier semestre de l’année dernière ». Après avoir déploré les budgets « insuffisants » alloués aux universités, le syndicat appelle ses membres à une « mobilisation générale » et avertit le gouvernement contre tout retard dans le paiement des salaires, rapporte "Bes bi".