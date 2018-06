Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Ramos, Diego Maradona se lâche ! Dans une interview accordée à Marca, Diego Maradona a rassuré sur son état de santé, tout en donnant son opinion sur plusieurs joueurs majeurs de la Coupe du monde en Russie. Extraits.

Cristiano Ronaldo :

Je ne me mets pas en travers de l’avenir de Cristiano Ronaldo, il a des gens à ses côtés capables de mieux le conseiller. Est-il un crack ou pas ? C’est une question presque comique car évidemment que c’est un crack ! Et de loin. Il n’y a aucun doute là-dessus pour moi.

Neymar :

Neymar est aussi un phénomène mais il lui manque encore quelque chose. S’il récupère bien de sa blessure, on pourra alors voir le vrai Neymar en Russie. Est-il un simulateur ? Il doit savoir qu’aujourd’hui, avec la VAR, il peut écoper d’un carton jaune. Cela devrait donc changer sa façon de penser à l’avenir.

Lionel Messi :

La Coupe du monde peut encore être celle de Lionel Messi, bien évidemment. La sienne vient à peine de commencer après des débuts compliqués. Là, on va voir les vrais hommes. Comme l’a dit Ronaldo récemment, personne ne peut plus se cacher, les équipes vont devoir prendre leurs responsabilités. Et Leo en est capable.

Sergio Ramos :

Si je l’ai offensé dernièrement, je m’en excuse, mais je ne vais pas changer mon discours pour autant. C’est un grand joueur, un grand capitaine, il peut être un bon leader comme on peut le voir au Real Madrid mais selon moi, Sergio Ramos n’est pas un crack. Un crack, c’est par exemple Xavi et même Andres Iniesta. Lui, c’est un crack total.













