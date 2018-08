Cristiano Ronaldo a fracturé le nez du gardien adverse pour son premier match de la saison

Stefano Sorrentino n'est pas prêt d'oublier sa première rencontre avec CR7. Le gardien du club de Chievo Vérone s'est frotté à la star portugaise à l'occasion de la réception de la Juventus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur duel a laissé des traces.

Le portier italien a en effet reçu le genou de Cristiano Ronaldo en plein visage à la 87e minute de la rencontre comptant pour la première journée du championnat italien, la Serie A. Un choc violent qui l'a contraint à quitter la pelouse alors que son club tenait en échec le champion d'Italie. Le Chievo encaissera par la suite un but de Federico Bernardeschi dans les arrêts de jeu, s'incliant au final 3-2.



Le gardien de 39 ans, qui a évolué avec l'US Palerme de 2013 à 2016, s'est ensuite rendu à l'hôpital Borgo Trento pour y subir des examens. Verdict: une fracture du nez et divers traumatismes à l'épaule gauche et aux cervicales. Un état qui n'a pas manqué de le faire réagir sur Instagram, où il a posté une photo des dégâts accompagné du message: «Nous sommes un groupe fantastique et hier, nous avons frôlé l'accomplissement. Pendant ce temps, CR7 m'a touché de plein fouet».



Une remarque pleine d'humour qui souligne que le gardien n'en veut absolument pas à la nouvelle recrue de la Juventus Turin, arrivée en provenance du Real Madrid cet été. Le quintuple Ballon d'Or a d'ailleurs eu un beau geste envers le malheureux gardien, comme celui-ci le révèle sur son compte Twitter: «J'ai reçu un message de prompt rétablissement de la part de Cristiano Ronaldo. Merci, légende!». Cristiano Ronaldo n'a cependant pas trouvé le chemin des filets pour son premier match officiel avec le club qui reste sur sept titres consécutifs de champion d'Italie. Il a toutefois inscrit un doublé lors du match amical disputé face à la réserve Bianconeri (5-0).











Le Figaro