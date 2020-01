Cristiano Ronaldo et ses statistiques hallucinantes Ces dernières semaines, la star portugaise Cristiano Ronaldo est complètement irrésistible. Avec ses belles performances, l’on ne pouvait pas rêver d’un autre meilleur départ pour la nouvelle année que celui-ci.





Non seulement le quintuple ballon d’Or conduit régulièrement les siens vers la victoire comme il l’a encore fait dernièrement face à Cagliari avec un triplé retentissant mais en plus, il ne cesse de multiplier les belles performances.



Même si les débuts n’ont pas été faciles, Cristiano Ronaldo rattrape lentement mais sûrement son retard. Les trois buts inscrits récemment lui ont permis de se repositionner à la 3e place du classement des meilleurs buteurs du championnat italien, par ricochet il revient sur le devant de la scène européenne.



Par ailleurs, l’international portugais a aussi marqué un but dans un championnat du Top 5 européen pour la 18e année d’affilée. En plus, ce triplé, le 56e de sa carrière lui permet d’en avoir inscrit au moins un (triplé) dans dix compétitions différentes. De la Premier league en Angleterre à la la Liga en passant par la Ligue des champions ou encore la Ligue des nations, Ronaldo a toujours réussi à planter un triplé.



