Cristiano Ronaldo pète un plomb à cause d'un arbitre : grosse sanction à venir ? Ulcéré par les décisions de l'arbitre sur le but de l'Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo s'en est pris vertement à lui hier soir lors de la défaite de Manchester United. Une attitude qui pourrait avoir des conséquences...



Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Mars 2022 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont été comparés tout au long de leur carrière. Malgré un style de jeu très différent, des personnalités et un caractère à l'opposé, les fans ne peuvent s'empêcher de les mettre en opposition et la défaite de Manchester United hier soir ne va rien arranger à tout ça. À l'instar de l'Argentin, piteusement éliminé avec le PSG la semaine dernière, le compagnon de Georgina Rodriguez a subi le même sort face à l'autre club de Madrid, l'Atletico d'Antoine Griezmann.



Une partie très serrée au cours de laquelle un seul but a été marqué. Un but qui a suffit aux Espagnols pour s'imposer par la plus petite des marges, 1 à 0 et qui renvoie à la maison Cristiano Ronaldo dès le stade des huitièmes de finale pour la troisième année consécutive. Excédé après le but concédé par son équipe, le footballeur de 37 ans été totalement furieux envers l'arbitre, qui aurait dû siffler une faute pour son équipe au début de l'action selon lui. Sur des images captées par les caméras présentent au stade d'Old Trafford hier soir, on peut voir le père de quatre enfants littéralement péter un plomb et invectiver énergiquement l'arbitre.



UNE SANCTION À VENIR ?



Sur les images, on peut le voir s'adresser de loin à l'homme en noir et après lui avoir crié dessus, il imite des lunettes avec ses mains, indiquant à l'arbitre qu'il ferait mieux de s'en acheter. Pas à un coup de sang près, Cristiano Ronaldo montre une nouvelle fois qu'il ne supporte pas la défaite et qu'il perd parfois ses nerfs lorsque la situation devient désespérée. Une attitude qui pourrait lui coûter cher si l'on en croit la presse britannique qui estime que l'UEFA, qui gère la Ligue des champions, pourrait se saisir des images pour sanctionner le joueur. Cela paraît néanmoins assez peu probable puisqu'il paraît difficile de savoir exactement ce qu'il dit à l'arbitre et pour le moment aucune communication n'a été faite en ce sens de la part de l'instance européenne.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook