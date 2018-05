Cristiano Ronaldo réagit à la rumeur Neymar

Interrogé au micro de l'émission El Chiringuito de Jugones mardi, Cristiano Ronaldo a répondu aux rumeurs annonçant la possible arrivée de Neymar cet été au Real Madrid.



À quelques jours de sa troisième finale consécutive de Ligue des Champions, face à Liverpool samedi à Kiev, le Real Madrid ouvrait ses portes aux médias. El Chiringuito de Jugones en a profité pour interviewer la star merengue Cristiano Ronaldo (33 ans). Et le Portugais n’a pu échapper aux questions sur les rumeurs incessantes annonçant la venue de Neymar (26 ans, Paris SG) au sein de la Casa Blanca cet été.



Comme à son habitude, CR7 a répondu sans détour. « Un duo Cristiano Ronaldo-Neymar ? Ici, on parle toujours de joueurs, de transferts... Je suis ici depuis huit ans et on parle toujours de 50 joueurs qui pourraient venir et, au final, jamais personne ne vient. On dit toujours qu’en septembre, il y aura beaucoup de nouveaux joueurs et, finalement, il y a toujours les mêmes ici », a lancé l’international lusitanien (149 sélections, 81 buts).



« Les meilleurs sont déjà au Real Madrid »



Mieux, le natif de Funchal a ensuite lancé un message clair. « Les meilleurs sont déjà au Real Madrid : Bale, Benzema, Asensio... Ils sont tous ici », a-t-il assuré. Pas besoin de Neymar somme toute d’après le Portugais. Un discours qui tranche avec celui de plusieurs de ses coéquipiers, comme Sergio Ramos, Casemiro ou encore Marcelo, qui avaient tous récemment ouvert en grand les portes du Santiago Bernabeu au n° 10 de la Seleção.



Et si CR7 pense que le Real peut se passer du Brésilien, c’est qu’il est en forme et se sent clairement capable de rester la tête d’affiche de l’attaque madrilène, une fois encore, la saison prochaine, et ce, même s’il a refusé de trop se projeter. « L’avenir, c’est le match de samedi. Il faut jouer, gagner et entrer dans l’histoire. C’est le plus important. Le futur, c’est le présent et le présent, c’est maintenant. (...) Je l’ai déjà dit, je prendrai ma retraite à 41 ans. Mon corps n’a que 23 ans biologiquement », a-t-il conclu. Les messages sont passés.











