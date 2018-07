Cristiano Ronaldo rejoint la Juventus Turin (officiel) C'est officiel : Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juventus Turin.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Le séisme du mercato estival est donc arrivé un jour de demi-finale de Coupe du monde. Comme annoncé depuis plusieurs jours, et confirmé par France Football, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour la Juventus Turin, ce mardi. C'est le Real Madrid qui a officialisé le transfert via un communiqué.

Le quintuple Ballon d'Or portugais était arrivé en 2009 au Real, acheté 94M€ à Manchester United. Il a gagné 16 titres avec le club merengue, dont quatre Ligue des champions, marquant 450 buts en 438 matches. La Juventus Turin a déboursé 105M€ pour l'acheter, alors qu'il était encore sous contrat jusqu'en 2021. Ronaldo va signer quatre saisons avec le club italien.

A Turin, Ronaldo touchera un salaire de 30M€ par saison. Le Real Madrid précise qu'il a répondu «à la volonté et à la demande exprimée par le joueur». Ronaldo avait exprimé publiquement son envie de partir au soir de la troisième Ligue des champions de suite remportée par le Real contre Liverpool, le 26 mai (3-1).

Avec le départ de Ronaldo, qui intervient quelques semaines après celui de Zinédine Zidane, la fin de cycle du Real Madrid est claire. Le club merengue devrait donc s'activer avant la fin du marché des transferts.

Source Lequipe.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook