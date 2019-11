Cristiano Ronaldo vient en aide à ce club africain complètement ruiné La star portugaise Cristiano Ronaldo a décidé d’apporter son aide au club africain de Tunis, visiblement au bord du précipice. D’après la radio Mosaïque FM, le quintuple ballon d’or a dédicacé son maillot de la juve au club. Ce maillot a été ensuite mis aux enchères.





Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

L’information a été révélée par une supportrice du Club Africain nommée Hanene El Euch sur la radio Mosaïque FM. A en croire ses propos, le maillot sera dans la capitale tunisienne, la semaine prochaine.



Les fonds qui seront récoltés au terme de la vente aux enchères serviront à soutenir le Club Africain de Tunis. Il faut dire que le club tunisien est en faillite et ne survit que grâce aux dons de ses membres et de ses supporters.



En plus du maillot de Cristiano Ronaldo de son club la juventus de Turin, dédicacé et mis aux enchères, il a offert un second maillot au club tunisien. Les opérations sont lancées depuis quelques jours en guise de collectes de fonds pour sauver le club de la ruine. Par ce geste, l’international portugais a fait parler son cœur.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos