Croatie-Sénégal à 16H : les « Lions » doivent rugir

Vendredi 8 Juin 2018

L’équipe nationale de football du Sénégal va disputer son deuxième match de préparation à la Coupe du monde 2018, contre la Croatie, ce vendredi 8 juin (16h00), au Stadion Gradski VRT de Osijek.

Les dernières sorties des « Lions » n’ont pas été convaincantes. Ils ont aligné trois nuls face à l’Ouzbékistan (1-1), la Bosnie (0-0) et le Luxembourg (0-0). Des équipes qui ne sont pas qualifiées à la grande messe du football. A six jours de la Coupe du Monde, la bande à Cheikhou Kouyaté doit montrer un visage plus conquérant, afin de rassurer les sénégalais.

5-3-2, 3-5-2, 4-2-3-1, 4-3-3 et 4-4-2, autant de systèmes testés par Aliou Cissé sans grand changement dans le jeu des Lions qui reste peu convaincant. L’équipe a inscrit un seul but sur ses trois derniers matches.



