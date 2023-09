Croissance du Pib du G20 : Un ralentissement de 0,7% observé au deuxième trimestre 2023

Selon un communiqué de presse, le ralentissement de la zone G20 au T2 2023 reflète principalement une décélération de l'économie en Chine, où la croissance du Pib est tombée à 0,8 % contre 2,2 % au trimestre précédent. Une baisse du commerce de marchandises du G20 au T2 2023 a également contribué au ralentissement économique du G20.



«La croissance a également ralenti au Brésil (0,9 % au T2, contre 1,8 % au T1) et, dans une moindre mesure, en Inde (1,9 %, contre 2,1 %). Au Canada et dans l'Union européenne, la croissance a été nulle au T2 2023, après une croissance du Pib de 0,6% et 0,2% respectivement au trimestre précédent. En outre, le Pib a diminué en Italie (de 0,4% au T2 2023), ainsi qu'en Arabie saoudite (de 0,1%) », lit-on dans le communiqué.



Malgré le ralentissement de la croissance dans l'ensemble de la zone G20, le Pib a fortement augmenté en Türkiye au T2 2023 (de 3,5%, comparé à une contraction de 0,1% au T1), reflétant principalement une accélération de la consommation privée (5,2% au T2, contre 3,0% au T1). La croissance a également augmenté en France, au Japon, en Corée, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. En Allemagne, la croissance du Pib a été nulle au T2 2023 après deux trimestres de contraction. Par rapport au premier trimestre, la croissance est restée inchangée en Indonésie et au Mexique (0,8% dans les deux pays), aux États-Unis (0,5%) et en Australie (0,4%).



Au T2 2023, le Pib de la zone du G20 a dépassé de 8,8 % son niveau d'avant la pandémie (T4 2019) (graphique 2). Toutefois, au Royaume-Uni, le Pib est resté inférieur à son niveau pré pandémique de 0,2 %.



Adou Faye





Le produit intérieur brut (Pib) de la zone G20 a progressé de 0,7 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2023 selon les estimations provisoires, en baisse par rapport à 1,0 % au trimestre précédent.Source : https://www.lejecos.com/Croissance-du-Pib-du-G20-U...