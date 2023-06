Croissance économique du G20 : Progression de 0,9% en premier trimestre 2023

Selon un communiqué de presse, cette accélération dans la zone G20 au T1 2023 reflète principalement la réouverture de l'économie en chine, où la croissance du Pib s'est accélérée pour atteindre 2,2 % comparé à 0,6 % au quatrième trimestre 2022. Cette accélération s’explique aussi par la hausse de croissance en Inde, où le Pib a augmenté de 1,9 % au T1 2023, contre 1,0 % au T4 2022.



Au Mexique, la croissance du Pib a atteint 1,0,% au T1 (contre 0,6 % au T4) et au Japon, elle a atteint 0,7 % (contre 0,1 %)2. Plusieurs économies ont renoué avec la croissance après s'être contractées au quatrième trimestre 2022 : au Brésil, le Pib a augmenté de 1,9 % au T1 après s'être contracté de 0,1 % au T4, tandis qu'en Afrique du Sud et en Corée, le Pib a augmenté de 0,4 % et 0,3 % respectivement après s'être contracté de 1,1 % et 0,4 %. la croissance s'est également redressée au canada, en France et en

Italie, comme indiqué dans le dernier communiqué sur la croissance du Pib de l'Ocde.



Malgré l'accélération de la croissance dans l'ensemble de la zone G20, L'Allemagne est entrée en récession, le Pib continuant de

se contracter (moins 0,3 % au T1 2023, après moins 0,4 % au T4 2022) suite aux baisses des dépenses publiques et de la consommation privée qui ont pesé lourdement sur l'économie, retirant 1,1 et 0,6 points de pourcentage de la croissance. Le Pib s’est également contracté en Arabie Saoudite (moins 1,4 % au T1) pour la première fois depuis deuxans, reflétant principalement une baisse des activités pétrolières.



La croissance du Pib a ralenti en Indonésie (0,7% au T1 contre 2,2% au T4) et, dans une moindre mesure, en Australie, en Türkiye et aux États-Unis. Au Royaume-Uni, la croissance du Pib s'est maintenue à 0,1% au T1, comme au trimestre précédent.



Au T1 2023, le Pib de la zone g20 a dépassé de 7,8 % son niveau d'avant la pandémie (t4 2019). Toutefois, au Royaume-Uni et en Allemagne, le PIB est resté inférieur à son niveau pré pandémique (de 0,5 % dans les deux pays).



Adou Faye



