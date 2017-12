Croissance économique du Sénégal: Macky Sall table sur 7% en 2018

Dans son traditionnel message à la Nation à l’occasion du Nouvel, le Président Macky Sall a affirmé que « l’année 2017 s’achève sous de bons auspices pour notre pays.» Sur ce, il déclare que « notre économie progresse année après année dans tous les secteurs », avec un taux de croissance estimé à 6,8% et une perspective de plus de 7% en 2018 ». Le chef de l’Etat ajoute que «nous enregistrons pour la 3e année consécutive une des meilleures performances économiques en Afrique ».



Pour dire qu’il le meilleurs reste à venir, Macky Sall annonce que «nos performances seront encore meilleures quand l’exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières de notre pays viendra en appoint aux autres secteurs stratégiques pour amplifier la croissance et le développement ».

A ce propos, il assure que «ces ressources feront l’objet d’une gouvernance rigoureuse et transparente, pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Un projet de loi sera soumis à cet effet à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2018 après concertation avec les forces vives de la Nation. »



Leral.net