Croissance économique mondiale : Le Fmi prévoit 3,0 % en 2023 et 2024

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2023

Selon le Fmi, bien que les prévisions pour 2023 soient légèrement plus favorables que ce qui avait été prévu dans l’édition d’avril 2023 des Perspectives de l’économie mondiale (Pem), elles restent faibles par rapport aux précédents historiques.



A l’en croire, la hausse des taux directeurs appliquée par les banques centrales pour lutter contre l’inflation continue de peser sur l’activité économique.



Dans ce contexte, l’institution souligne que l’inflation globale à l’échelle mondiale devrait passer de 8,7 % en 2022 à 6,8 % en 2023, puis 5,2 % en 2024.



L’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) devrait ralentir plus graduellement, et les prévisions concernant l’inflation en 2024 ont été révisées à la hausse.



Bassirou MBAYE











Source : La croissance mondiale devrait passer, selon les estimations du Fonds monétaire international (Fmi) de juillet dernier, de 3,5 % en 2022 à 3,0 % en 2023 et 2024.

