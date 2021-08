Croissant lunaire: La date de la Tamkharit connue ce lundi Le comité de pilotage transitoire pour le croissant Lunaire va se réunir ce lundi 9 Août 2021 correspondant au 29 iéme jour du mois de Zoulkhija (Tabaski) à la Rts à Partir de 19 heures.

Ceci, pour scruter le croissant Lunaire afin de déterminer la date de la Tamkharit.



Tous les musulmans sont invités à observer le croissant Lunaire et à tenir la commission informée.



Rappeler seulement que c'est quasiment la seule cérémonie religieuse qui se fait une fois, mais pour les autres, Tabaski, Korité et Ramadan, il faudra repasser

