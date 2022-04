Crous- Ugb : La paix des braves, autorités et étudiants se partagent le "ndogou" Le Directeur du CROUS, Pape Ibrahima Faye, a partagé ce jeudi, le ndogou avec les étudiants de l'UGB. Un moment fort d'échanges et de communion entre les pensionnaires de l'université et le CROUS. Et pourtant, il y a quelques jours les deux parties se regardaient en chiens de faïence.

Mais ce ndogou offert par le directeur dans les deux restaurants universitaires à permis de renouer le dialogue et de fumer le calumet de la paix.



D'ailleurs, les étudiants, à l'unanimité, ont loué cet acte d'humilité du directeur. Pape Ibrahima Faye, puisse que c'est de lui qu'il s'agit, a en effet, servi le manger à ses frères et sœurs étudiants de Sanar.



Des étudiants ont même saisi l'occasion pour demander aux uns et aux autres de taire les querelles pour l'intérêt général de l'UGB. Ils ont par ailleurs souhaité que cette collaboration soit pérennisée et que le fil du dialogue soit maintenu entre autorités universitaires et sanarois.



Adama Sall (Saint-Louis)

