Crue du fleuve Sénégal : Le ministère de l’Hydraulique en alerte face au risque d’inondation à Bakel

Dans le cadre de la prévention des inondations, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement assure un suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie à travers les stations hydrométriques installées

à cet effet.



A ce titre, le Ministère informe, qu’à la date de ce samedi 24 août 2024, la Falémé et le fleuve Sénégal ont atteint les niveaux suivants :



❖ 9,71 mètres hier soir et 9,93 mètres ce matin, à la station hydrologique de Bakel, soit à 7 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 10 mètres ;



❖ 7,65 mètres hier soir et 7,78 mètres ce matin, à la station hydrologique de Matam, soit à 22 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 08 mètres ;



❖ 9,58 mètres hier soir et 9,73 mètres ce matin, à la station hydrologique de Kidira, soit à 27 centimètres de la cote d’alerte qui y est de 10 mètres.



A ce rythme, la cote d’alerte pourrait être atteinte dans la journée à la station hydrologique de Bakel; ce qui entrainerait des débordements dans la zone, notamment dans la Vallée du fleuve.



Compte tenu de ces informations, le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement invite les populations riveraines et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal dans les zones susmentionnées, parallèlement aux diligences que l’Etat aura à entreprendre, à observer une vigilance maximale au passage de l’onde de crue et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d’éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d’eau.



Fait à Dakar, le 24 Août 2024



Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

Contacts :

Monsieur Bakary FATY, Directeur de la Gestion et de la Planification des Ressources en

Eau.