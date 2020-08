Cruel manque d'eau à Tivaoune Peulh les populations dans le désarroi, pas une seule goutte d’eau dans presque toute la localité Depuis des années, sur les 16 quartiers que compte la localité, seuls 4 disposent de l’eau, et pourtant les factures continuent toujours de tomber. Dans ce lot, selon les témoignages recueillis par Leral Tv, les quartiers qui sont éloignés des routes principales sont les plus pénalisés…

Les plus chanceux sont ceux qui disposent de pompes à eau ou des puits, pour le reste c’est le calvaire sans fin, selon cet habitant installé depuis 1998 dans cette localité. Car de 6 heures du matin à minuit ou plus tard c’est une queue qui exige beaucoup de patience.



Même pour les bornes fontaines, l’eau arrive à compte-goutte pendant quelques heures, mais les factures. Et pourtant avec sa forte population cette banlieue est très courtisée durant les périodes électorales.



C’est pourquoi, les populations dans le désarroi, exigent plus de considération, pour ne plus être classées dans la catégorie « politique villageoise », mais comme des citoyens à part entière, pour ne pas dire des citadins…Reportage



