Crues des fleuves Sénégal et Gambie: Le Président Faye demande une mobilisation accrue du gouvernement

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024

Hier en Conseil des ministres, dans le cadre du suivi de la situation des crues exceptionnelles des fleuves Sénégal et Gambie, le Chef de l’Etat est revenu sur sa visite à Bakel, le samedi 19 octobre 2024, pour manifester la solidarité de la Nation aux populations sinistrées pour les crues exceptionnelles du fleuve Sénégal, renseigne "Le Témoin".



Il a demandé au Gouvernement, dans l’immédiat, de mettre en œuvre un Programme consolidé de résilience et de solidarité, dont la phase d’urgence est dotée d’une enveloppe de huit (8) milliards de FCfa, pour apporter une assistance rapide et efficace aux populations sinistrées et déplacées des localités touchées, en particulier dans les départements de Bakel, Podor, Dagana, Matam et Kanel.



Il a invité le Premier ministre à veiller, avec les ministères concernés, à l’exécution des actions préventives et mesures d’accompagnement requises, afin d’organiser, sous la supervision et la coordination des autorités administratives, l’assistance adéquate aux populations dans toutes les localités sinistrées. Le président de la République a souligné que l’ampleur des crues appelle à une vigilance permanente de l’Etat et à un sens de l’anticipation, sur la problématique du relogement durable des populations, ainsi qu’à la réorganisation des activités agricoles, économiques, sociales et scolaires dans les localités impactées par les crues et débordements des fleuves Sénégal et Gambie.



Dès lors, les services de l’Etat et les Forces de Défense et de Sécurité, doivent être davantage mobilisés dans les zones fortement touchées, comme les villages du « Dandé Maayo » dans la région de Matam et les localités actuellement en mode « alerte précoce », comme la ville de Saint-Louis et les villages des départements de Dagana et Podor.

