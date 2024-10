Crues du fleuve Sénégal à Podor et Matam : La diaspora au chevet des populations, les politiques invisibles Ce mercredi matin encore, le niveau du fleuve Sénégal ne baisse pas et les populations du Dandé Maayo (Matam) et de l’île à Morphil (Podor) n’ont que les yeux pour constater les eaux progresser vers la route nationale numéro 2.

La région a reçu la visite du ministre de l’hydraulique et de l’assainissement le lundi dernier qui avait promis un «soutien de l’Etat». Mais de plus en plus, certains commencent à réclamer un plan Orsec, nous dit Bes Bi





Cependant depuis quelques jours, c’est la diaspora du Fouta qui «ont envoyé de fortes sommes d’argent», des pour soulager des familles. En attendant, les sinistrés ne comptent que sur la solidarité communautaire.



Certains s’étonnent que des hommes politiques du Fouta n’aient pas assisté des sinistrés. Nombre d’entre eux qui sont mieux lotis se font discrets depuis la chute du régime de Macky Sall, selon le journal



