Culture: Comment le ministère compte gérer les 3 milliards FCfa dégagés pour aider les acteurs Un fonds de 3 milliards FCfa destiné au secteur de la culture, a été dégagé par le gouvernement du Sénégal. Ce fonds est consacré à aider à atténuer les difficultés enregistrées dans le secteur de l’Art, avec la venue de la Covid-19.

Pour la gestion de cette ressource, Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication a annoncé ce 04 mai, la mise sur pied de deux types d’organes. « Un comité de pilotage sera mis en place. Sa mission consistera à définir les orientations et les mécanismes de gestion du fonds, à superviser et contrôler son utilisation, pour les différents bénéficiaires ».



« Nous veillerons à la transparence et à l’équité , a dit le ministre. Ce comité de pilotage sera essentiellement composé de représentants du ministère de la Culture et de la Communication, sera aussi dans un souci d’inclusion et de transparence, ouvert aux représentants des différents sous-secteurs choisi par les acteurs ».



« Des comités sectoriels seront mis en place. Ils auront pour mission de définir la liste des bénéficiaires, en suivant des critères d’éligibilité, en concertation avec les acteurs. Ces sous-comités concernent les secteurs du cinéma, du livre, de l’édition, du patrimoine culturel », a dit M. Abdoulaye Diop.



Dores et déjà, des instructions ont été données aux services pour finaliser les concertations avec les acteurs, afin que dès la semaine prochaine, les bénéficiaires puissent commencer à percevoir leurs appuis. « Nous veillerons à ce que tous les concernés puissent être pris en compte, dans une démarche de concertation relative à la gestion des fonds », précise le ministre. Il a loué le rôle éminemment important joué par les acteurs de la culture, dans la sensibilisation et la lutte contre la Covid-19 et les invite à rester dans cette dynamique.

