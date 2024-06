Culture : Gaya a célébré le renouvellement de son pacte originel, un modèle de trait d’union Wolof

La commune de Gaya a vibré en ce lendemain de Tabaski au rythme de la culture léguée par les ancêtres. Ce jour a été choisi pour commémorer la journée de renouvellement du pacte originel entre les Fall, les Niass, les Diop et les Guéye.

C’est un jour très important pour ces communautés qui vivent dans la communion, la solidarité et le partage depuis plus de quatre cents (400) ans. Une manière de pousser les autres communautés à résoudre certains problèmes là, où la politique semble avoir échoué.



Pour plus de précisions suivons les explications de Mame Ountou Fall habitant de Gaya au micro de Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants à Saint-Louis