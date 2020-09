Culture: Le mot "lamb", origine et définition Dans une note parvenue à leral, un citoyen tente de donner l’origine du mot « lamb », sa définition…

Samedi 19 Septembre 2020

« Baatu sajji mongui wunde door ak yaate ba mu mokk. Lamb est un instrument de musique et ne signifie pas lutte mais (tam tam, ndeund).



L'expression Teugg lamb signifie battre le lamb pour appeler les personne à venir.



Ceci remonte au temps de Lat Soukabé et sa rencontre avec Dogo Thiam, l'ancêtre des griots batteurs de tam-tam lamb pour animer des cérémonies ou pour faire des communiqués. Le chef de ces griots est le Fara lamb ( Kiné Lam et Maty Thiam sont descendantes de Fara lamb)



Bu lambji sajje mbeur ma waaf thia geewba signifie : Quand le tama est suffisamment battu, le lutteur s'assoit en posture de lion dans l'enceinte... »



