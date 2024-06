Cure de désintoxication: Plus de 4 mille toxicomanes pris en charge dans les structures de santé

Sur le territoire national, plus de 4 000 patients ont bénéficié de soins au niveau des structures en charge des usagers de drogues. Cette révélation faite hier, par le chef de la division de la Santé mentale au ministère de la Santé et de l’Action sociale, renseigne aussi sur une hausse de centaines de cas comparés à l’année précédente. « En 2022, on avait enregistré 3 683 cas qui sont accompagnés dans nos structures. En 2023, on a eu 4 253 cas, soit une augmentation de plus de 800 cas dont 7% de femmes », a chiffré Jean Augustin Tine, dans des propos rapportés par l’Aps, lors de la conférence de presse organisée par le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique (Crcf) de Fann, lit-on dans "Bes Bi".



D’après lui, ces données ne sont que la face visible, car la majeure partie des usagers ne viennent pas dans les structures, compte tenu de la stigmatisation qui tourne autour de la problématique. M. Tine suggère ainsi à l’Etat, « de faire une enquête nationale sur la consommation de drogue, pour aller vers l’élaboration d’un cadre politique et législatif devant encadrer cette consommation de drogue », dans un pays secoué par une série d’impressionnantes saisies de cocaïne.