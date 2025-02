Curiosité, savoir et vie : Mamadou Sène répond à l’appel des enfants avec un livre essentiel Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2025 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la cérémonie de dédicace de son nouveau livre “Papa explique-moi pourquoi et comment !”, Mamadou Sène a dévoilé l’essence même de son ouvrage : une réponse sincère à la curiosité sans fin des enfants. Après un premier livre centré sur la banque, l’auteur s’aventure cette fois dans un univers vaste et essentiel : la Terre, l’eau, le vent et le temps. En adoptant le rôle d’un grand-père sage, il se met dans la peau de celui qui répond aux questions enfantines, mêlant la profondeur de la science à la simplicité d’une narration accessible. À travers ses mots, il rappelle l’importance de préserver notre planète, en particulier l’eau, source même de la vie. Un ouvrage qui va bien au-delà des notions académiques, pour se transformer en un hymne vibrant à la curiosité et à l’amour du savoir. Ce livre n'est pas qu'un simple document scientifique, c’est un hommage à cette question que tout enfant pose un jour : "Pourquoi?" Sène répond avec bienveillance aux interrogations, des plus intellectuelles aux plus insolites, tout en cultivant la sagesse et la curiosité naturelles des jeunes générations. Il nous invite à réfléchir à notre rôle dans la protection de la nature et à la nécessité de transmettre des connaissances essentielles. Un véritable plaidoyer pour un dialogue intergénérationnel, où la curiosité devient une passerelle entre les âges et les savoirs. Un moment d’introspection et de partage, parfaitement encapsulé dans les pages de ce livre qui respire la sagesse et l’engagement.

