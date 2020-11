Cyber délinquance : Allianz Global Corporate & Specialty lance un nouveau rapport

« Aujourd’hui, les pertes dues à des incidents tels que les attaques en déni de service distribué (DDoS) et les campagnes de phishing ou de ransomware représentent une grande part du montant des sinistres cyber », indique Catharina Richter, directrice mondiale du Centre de compétences cyber d’Allianz, au sein d’Agcs. Toutefois, elle souligne que si la cyber-délinquance fait la Une de la presse, les incidents quotidiens liés aux défaillances informatiques, aux pannes de systèmes ou aux erreurs humaines peuvent aussi poser des problèmes aux entreprises, avec un impact financier moyen moins élevé. A son avis, les entreprises et leurs personnels doivent travailler ensemble pour améliorer la sensibilisation et la résilience dans ce domaine.



«Le nombre de sinistres cybers déclarés à Agcs est en constante progression depuis quelques années. Il est passé de 77 en 2016, lorsque l’assurance cyber était relativement nouvelle, à 809 en 2019. Agcs a déjà enregistré 770 demandes d’indemnisation lors des trois premiers trimestres de 2020. Cette augmentation continue est en partie due à la croissance du marché mondial de l’assurance cyber, actuellement estimé à 7 milliards de dollars, selon Munich Re. Agcs a commencé à proposer une assurance cyber en 2013 et a émis plus de 100 millions d’euros de primes brutes sur ce segment en 2019 », lit-on dans le document. Le rapport révèle également une hausse de 70% du coût moyen de la cyber-délinquance pour les entreprises sur les cinq dernières années, atteignant aujourd’hui 13 millions de dollars, et une augmentation de 60% du nombre moyen de violations de sécurité.



Allianz Global Corporate & Specialty (Agcs) est un leader mondial en assurance des grands risques industriels et l’une des principales entités du groupe Allianz. Agcs fournit aide à la gestion des risques, solutions d’assurance des dommages et transfert alternatif des risques pour un large éventail de risques commerciaux, industriels et spéciaux avec dix branches dédiées.

Adou FAYE

Les attaques informatiques contre les entreprises provoquent les sinistres cybers les plus coûteux, mais ce sont les erreurs humaines et les problèmes techniques qui causent le plus grand nombre de sinistres cyber, selon un nouveau rapport d’Allianz Global Corporate & Specialty (Agcs), intitulé Managing The Impact Of Increasing Interconnectivity – Trends In Cyber Risk. Cette analyse porte sur 1 736 sinistres cyber, d’un montant total de 660 millions d’euros, déclarés auprès d’Agcs et d’autres assureurs entre 2015 et 2020.Source : https://www.lejecos.com/Cyber-delinquance-Allianz-...