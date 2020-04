Cybercriminalité : 8 Nigérians arrêtés à Dakar

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020

Les gendarmes de la Zone Franche Industrielle (Zfi) ont mis fin aux agissements d’un gang de cybercriminels établis à la cité SDV de Zac Mbao, à 20 mn du centre de Dakar. Huit (8) Nigérians qui se faisaient passer pour des homosexuels, des transgenres ou de Généraux américains via Internet pour obtenir des photos compromettantes d’individus et menacer de les divulguer s’ils ne versaient pas de fortes sommes d’argent, ont été arrêtés.



Les faits ont eu lieu dans la nuit du 1er au 2 avril 2020 lorsqu’une bande composée de huit (8) Nigérians s’extirpe tout à coup de leur appartement et tente de se sauver. Quatre parmi eux ont été aussitôt maîtrisés et ramenés à l’intérieur de l’appartement. Les trois autres ont été rattrapés suite à une brève course-poursuite et le huitième qui se cachait dans la cuisine, intercepté.



Lors d’une perquisition, huit (8) ordinateurs, six (6) téléphones portables, 1 décodeur Wifi et des matelas jetés à même le sol, dans 3 pièces distinctes, ont été saisis, rapporte L'Observateur.



Les mis en cause ont été déférés devant le parquet de Pikine le 3 avril dernier pour association de malfaiteurs, escroqueries, intrusion frauduleuse dans un système informatique, interception frauduleuse par des moyens informatiques de données… »

