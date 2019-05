Cybercriminalité: Assane Lopy et sa bande risquent gros

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Dans son édition de ce jour et parcourue par leral.net, Libération révélait que la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité avait encore mis la main sur Assane Lopy et plusieurs de ses complices dans le cadre d'une rocambolesque affaire de fraude sur des cartes bancaires. Nous ajoutions aussi que la victime était Abdou Wahab Benjeloune de "Wahab Président" dont les cartes Cbao et Attihari avaient été dérobés. Le moins que l'on puisse dire est qu'Assane Lopy, qui vient de sortir de prison

après une condamnation pour des faits similaires, risquent de trinquer cette fois-ci encore. Selon les informations de Libération, le parquet a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs,transmission de données en vue d'une opération de paiement électronique, détention frauduleuse de données de carte bancaire, utilisation frauduleuse de données, introduction frauduleuse de données dans un système informatique, escroquerie, usurpation de fonction, mise en danger, violences à agent et entrave à l'action judiciaire; détention de faux billets et blanchiment avant de requérir le mandat de dépôt contre Assane Lopy, Mouhamadou Sambou, Dame Thiam, Modou Dia, Papa Babacar Touré, Papa Ibrahima Touré, Mohamed Salif Ba, Fallou Sylla, Ousmane Dione et Saliou Diallo. Le ministère public a aussi demandé un mandat d'arrêt international contre Abdoulaye Sané, Sidy Ndiaye Sarr et Djibril Kébé alias Papy. En faveur d'un retour de parquet,tous les interpellés feront face au doyen des juges, qui a hérité de l'information, lundi prochain.

Concernant les mis en cause sous le coup d'un mandat d'arrêt, il faut préciser qu'Abdoulaye Sané est le vigile de la victime impliqué en même temps que Mouhamadou Sambou, son gorille qui se faisait passer pour un gendarme en mettant l'uniforme de son frère en service à la Lgi. Djibril Kébé pour sa part avait été arrêté. Mais lors d'un transport effectué à la Plage des Mamelles pour appréhender Modou Dia, il s'était évadé avec l'aide de Mohamed Salif Ba qui l'avait embarqué dans une 4x4 avant de foncer sur les policiers. Sidy Ndiaye Sarr est un récidiviste localisé au Maroc. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait été sollicité par Dame Thiam pour "craquer" les deux cartes. A la suite de nos premières révélations, il a tenté, depuis son lieu de refuge, de nous démentir.Mais la vérité est têtue : Sidy Ndiaye Sarr était déjà visé par la Dsc dans le cadre d'une plainte en cours pour des faits similaires. Mieux, Assane Lopy a admis, en garde à vue, que Sidy Ndiaye Sarr l'avait aussi contacté via son WhatsApp 7745965..., à sa sortie de prison, pour qu'il lui cherche des personnes qui peuvent ouvrir des comptes en France dans le cadre d'un "coup" qu'il préparait. Lopy a d'ailleurs était très bavard face aux enquêteurs en leur parlant même de Dada, la maîtresse de Sidy Ndiaye Sarr qui gagnerait à la boucler…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos