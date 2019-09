Cybercriminalité : La Section de Recherches arrête 6 Nigérians à Mbao

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2019 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie nationale ont arrêté à Mbao six membres d'un vaste réseau de criminels, tous de nationalité nigériane.



D’après Libération, les mis en cause sont impliqués dans une affaire de cybercriminalité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos