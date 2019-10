Cybercriminalité: Treize Nigérians arrêtés à Guédiawaye

Treize individus de nationalité nigériane dont 8 étudiants ont été arrêtés par les éléments du commissariat de Police de Thiaroye. Selon le quotidien « Les Échos », ils sont soupçonnés d’appartenir à un vaste réseau de cybercriminels.



Ils sont établis dans un appartement au 2e étage d’un immeuble sis à Hamo 6 à Guédiawaye, où ils utilisaient un impressionnant parc informatique.



Il s’agit de 15 ordinateurs portables connectés, une photocopieuse, une imprimante…. Outre ce matériel informatique, la , police a saisi une importante quantité de drogue (chanvre indien ), des billets en faux euros et des passeports.



Tout est parti de l’accusation d’une femme mariée qui était l’ami d’un des Nigérians sur Facebook. Le gus avait capturé, via webcam, des images de nu de la femme, la faisant ainsi chanter pour lui soutirer de d’argent. La dame dont le mari vit à l’étranger, par peur de représailles de sa belle-famille, a saisi la Police de Thiaroye.

