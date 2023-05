Cybercriminalité : après les sites de l’état, une attaque massive visant les sites de l’Obs et iGFM est en cours senego-En plus des sites gouvernementaux, le Groupe Futurs Medias, propriété du chanteur Youssou N’Dour, a également été ciblé, affectant des plateformes médiatiques clés telles que igfm.sn et lobs.sn.

Un peu plus tôt dans la journée, le « Mysterious Team » avait adressé un message de menace au gouvernement sénégalais via Twitter, déclarant : « Salutations Gouvernement du Sénégal !! Nous allons lancer une cyberattaque massive contre vous. »



La rédaction de Senego a confirmé l’indisponibilité des sites concernés. En revanche, certains sites comme presidence.sn et rts.sn, qui ne font pas partie du même domaine, restent accessibles. Ce qui suggère que l’attaque cible spécifiquement le domaine gouv.sn.



Cette attaque survient suite à une précédente cyberattaque d’envergure le 26 mai 2023, qui avait mis hors ligne les sites du gouvernement sénégalais, notamment celui de la présidence et tous les domaines attachés à gouv.sn.



Le groupe « Mysterious Team » avait revendiqué cette attaque. Le gouvernement sénégalais avait alors publié un communiqué confirmant l’indisponibilité de ses sites, soulignant qu’il s’agissait bien d’une attaque cybernétique.



Le « Mysterious Team » n’a pas explicitement détaillé les griefs qui motivent cette attaque contre le Groupe Futurs Medias.. À l’heure actuelle, aucune réaction n’a été enregistrée de la part du Groupe Futurs Medias, mais l’évolution de la situation est à suivre de près.



