Cyberespace: Yankhoba Diattara évoque les dérives Le Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a soutenu jeudi, que la diffusion de photos, d’enregistrements audio et de vidéos a beaucoup porté atteinte à la dignité humaine et à l’incitation à la haine sous toutes ses formes, évoquant même "d’autres dérives".

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|

"La diffusion de photos, audios et vidéos a beaucoup porté atteinte à la dignité humaine et à l’incitation à la haine sous toutes ses formes sans oublier les autres dérives qui s’y reproduisent malgré la mise en place de lois et dispositions règlementaires", a-t-il dit.



M. Diattara présidait la cérémonie de lancement de l’initiative dénommée "Octobre Cyber 21" placée sous le thème : "Cyber Karangë : renforçons notre cyber résilience". Cette manifestation est initiée par le ministère de l’Économie numérique en partenariat avec l’Office des nations unies contre la drogue et le crime.



Selon lui, pour lutter contre ces impairs, une réflexion est en train d’être menée, impliquant l’expertise nationale et les parties prenantes. Il s’agit ainsi de trouver des solutions ‘’face à ces situations aussi inconfortables, devenant même préoccupantes pour les guides religieux’’.



D’après Aps, évoquant le thème de cette cérémonie, il a souligné qu’il est d’une importance capitale surtout en cette période de Covid-19.



"L’accélération de la transformation digitale de nos économies même en raison de la crise sanitaire augmente l’importance de la cyber sécurité, allant du secteur de la santé, de l’eau, des transports, de l’énergie, des télécommunications, des finances, des systèmes de sécurité et de défense sont de plus en plus numérisés et hyper connectés", fait savoir Yankhoba Diattara.



Le ministre rappelle aussi que l’impact des cybers activités malveillantes est plus que jamais important.



Il en est de même, dit-il, pour les cybers menaces qui deviennent protéiformes et évolutives, ajoutant qu’elles sont "devenues un espace de compétition stratégique et de tensions géopolitiques".



"Il est important donc pour les acteurs de l’écosystème d’échanger sur des voies et moyens pour trouver un cyberespace résilient", a suggéré Yankhoba Diattara.



Au Sénégal, a-t-il souligné, ce qui caractérise l’économie numérique reste sa vitesse de croissance et son dynamisme en termes d’innovation, qui surpassent tous les autres secteurs.



Citant un rapport de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) rendu public en juin 2020, le ministre a soutenu que le taux de pénétration internet est estimé dans notre pays à 92,22%, avec 15 418 000 abonnés.



Sur le continent, il a rappelé que le Sénégal est classé 18ème au rang du Cyber Security index 2020 de l’Union internationale des télécommunications (UIT).



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos