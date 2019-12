D’un coût de 2,8 milliards : 5 bateaux-taxis achetés par l’Etat en souffrance entre Dakar, Foundiougne et Saint-Louis Cinq bateaux-taxis, achetés par l’Etat du Sénégal pour un coût de 2,8 milliards sont en perdition entre Dakar, Foundiougne et Saint-Louis. C’est ce que rapporte Le Quotidien, soulignant que ce projet initié par l’Etat du Sénégal, il y a 10 ans, pour la desserte maritime Dakar-Rufisque-Saly-Rufisque, n’a toujours pas démarré.

