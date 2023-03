D’une Magistrature à une autre…

Pendant qu’au Sénégal on réprime sévèrement et balance en veux-tu, en voilà, des mandats de dépôt, en France où ça crame et où les syndicats cassent depuis deux semaines, le Syndicat des magistrats dénonce les mesures de garde-à-vue contre les manifestants, car il estime qu’il s’agit d’un détournements de l’appareil judiciaire au service du maintien de l’ordre.... et c’est pour empêcher les Français de manifester 24 à 48h...



Le syndicat des magistrats condamne ainsi cette politique de répression du mouvement social et toutes les violences policières illégales qui seraient survenues au cours des derniers jours et appelle à ce qu’elles ne demeurent pas sans suite, sans attendre de nouveaux drames. Selon toujours le syndicat des magistrats de Paname, l’interdiction de la manifestation sur la place de la Concorde à Paris du 18 mars, s’est soldée par une multitude de placements en garde-à-vue, sans éléments pour caractériser une infraction. Sur 292 interpellations, 283 ont ainsi donné lieu à un classement sans suite. Cette utilisation dévoyée de la garde-à-vue, illustre les dérives du maintien de l’ordre, qui détourne l’appareil judiciaire pour le mettre entièrement à son service.



Teuss!!!! Et si nos magistrats couchés apprenaient de leurs collègues français à faire prévaloir le droit sur la force et l’ordre ? C’est-à-dire tout simplement à défendre l’Etat de droit! Au Sénégal, au contraire, ce sont les magistrats qui couvrent les abus des forces dites de l’ordre, au point de s’en faire les complices ! S’ils ne les suscitent pas d’ailleurs. Gageons qu’il y en a qui n’osent pas se regarder dans une glace, en lisant le communiqué de leurs collègues français.











Le Témoin