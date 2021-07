DAC de Keur Momar Sarr / Bougane Guèye Dany: « La grande tromperie.. »

Bougane Guèye Dany, leader de « Gueum Sa Bopp », s’est rendu à Keur Momar Sarr, dans le cadre de son opération « Tibb Tank ».



Le patron de Dmedia révèle avoir constaté que les boeufs et les chèvres, présentés à Maky Sall, lors de l'inauguration de Kms3, samedi dernier, ont été loués chez un fermier sud-africain, établi dans la zone.



Ainsi, suivant son concept, « Weddi guiss bokou ci.. », il révèle un investissement de 6 milliards de FCfa pour 50 hectares, deux pivots et 5 silos.



Et, les 400 jeunes recrutés et annoncés, rejette-t-il, sont introuvables à Keur Momar Sarr.



