DAKAR DEM DIKK : L’Union des travailleurs réclament 108 millions de FCfa à la Direction de l’entreprise

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

L’Union des travailleurs de Dakar Dem Dikk, en conférence de presse, ont réclamé à la Direction générale de l’entreprise près de 108 millions de FCfa. Cette manne financière réclamée, révèlent-ils, sur les ondes de la RFM, constitue en partie de l’argent, devant être versé pour la prévoyance médicale et la coopérative d’habitat des travailleurs.



Précisant que la Boite a deux terrains, dont un à Thiaroye et un autre plus valeureux, sis à Ouakam, ils dénoncent la gestion nébuleuse de la direction des montants de cette vente.



D’après eux, la Direction avait promis d’acheter avec l’argent du terrain vendu des bus pour renouveler le parc automobile. Mais, ils ont constaté que le patron de l’entreprise, Me Moussa Diop a utilisé l’argent pour l’achat de véhicules neufs à ses amis et proches travailleurs de la boite.



Mais, Me Moussa Diop joint, par la Rfm a promis de réagir sur la sortie de l’Union des travailleurs dans les prochains jours.



Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos