DDD: Le tribunal annule l'ordonnance de Me Moussa Diop qui...

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|

Du neuf dans le bras de fer judiciaire qui oppose Me Moussa Diop à Dakar Dem Dikk (Ddd). Selon "Libération online", le président du tribunal a rétracté et annulé, ce 12 février, l’ordonnance du 5 janvier 2021 qui avait autorisé Me Moussa Diop à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et biens de Dakar Dem Dikk (DDD), à hauteur de 90 millions de FCfa.



Il est sûr que l'ancien DG de DDD va faire appel après cette décision, lui qui a déjà attaqué la société nationale sur d'autres fronts.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos