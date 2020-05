DECLARATION LIMINAIRE DU COLLECTIF DES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL CEPEP Le Collectif des Etablissements Privés d’Enseignement Professionnel Privés (CEPEP) se réjouit de l’annonce faite par le Ministre DAME DIOP sur les plateaux de la TFM et de SEN TV dans la prise en charge de nos préoccupations en tant chefs d’établissements privés face au lourd préjudice que nous subissons avec la pandémie du COVID 19.



Cependant, nous constatons des lenteurs dans les réponses que nous attendons de la tutelle et cela accentue notre désarroi faute d’interlocuteurs et de mesures d’accompagnements officiellement annoncées.



Le Président de la République son Excellence, Monsieur Macky SALL, a demandé aux Ministres de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et de la Formation professionnelle de mener des concertations urgentes avec les partenaires sociaux en vue d’évaluer l’impact global du COVID-19 sur le secteur éducatif.



Par conséquent le CEPEP invite la tutelle à plus de célérité et d’efficacité dans ses actions pour venir en aide à la formation professionnelle privée qui occupe près de 80% des effectifs du secteur et sollicite une rencontre avec elle pour un échange sur les modalités d’accompagnement.



Les mesures de fermetures des écoles prise par les autorités ont entrainé des conséquences désastreuses dans nos organisations et nous entrevoyons des lendemains sombres si rien n’est fait pour nous accompagner dans les plus brefs délais.



Notre survie est en jeu et nous lançons un appel solennel à l’Etat pour des mesures d’appui en mode fast track afin de soulager les chefs d’établissements face à nos multiples obligations qui englobent les salaires, le loyer, les vacations, nos engagements financiers, la mise en œuvre de nos plateformes d’enseignement à distance ou leur amélioration ainsi que l’eau , l’électricité et la connexion internet.



