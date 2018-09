DÉCOUVREZ 13 SECRETS QUI NOUS CAUSENT DES MALHEURS Dans la vie, il y a des choses que nous faisons sans surtout ne pas savoir que certaines peuvent nous causer des ennuis graves ou plus précisément nous porter malchance, souiller notre aura.





Voici certaines choses ou habitudes à éviter:



1 -Ne pas poser de l’argent sur la table où l’on se réunit pour manger.

2 -Ne pas poser de l’argent sur le lit où l’on dort

3 -Une femme ne doit pas uriner sur le gombo (risque d’être stérile si un mouton mange ce gombo )

4 -Ne pas cacher de l’argent sous son oreiller

5 -Ne pas réclamer de l’argent à un débiteur tard dans la nuit

6 -Ne pas parler sous la douche ni aux toilettes, ou répondre à une salutation quand on est aux toilettes

7 -Ne pas siffler ni chanter à la douche

8 -Ne pas balayer ni faire sa lessive la nuit

9 -Ne pas siffler ni crier un nom dans la nuit profonde

10 -Ne pas répondre à l’appel d’une voix lointaine parvenant dans la nuit si l’on n’a

pas formellement identifié l’auteur.

11 -Ne jamais enfoncer un clou dans quoi que ce soit tard dans la nuit

12 -Ne pas cracher sur du feu ardent

13 -Ne pas faire l’amour en pleine menstruation



Lorsque j’avais demandé le pourquoi de chaque interdit, mon grand père s’était emporté.



j’ai mis près de 20 ans à les connaitre et là, j’ai compris pourquoi mon Pépé s’était emporté.



Je ne voudrais pas ici les dévoiler . Car, je serai coupable d’avoir ouvert une brèche vers le mal. Mais, j’en dévoilerai un pour ne pas être l’objet de vos frustrations.



La conséquence du N° 13 vos protections deviennent de vraies passoires à missiles nuisibles…. N° 10, on peut vous faire disparaitre si vous répondez (j’en ai eu le témoignage)







