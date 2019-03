DER : 183 017 projets financés pour 30 milliards de FCfa Le 31 décembre 2017, le président de la République annonçait sa volonté de soutenir la création d’emplois à travers l(entrepreneuriat rapide.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 11:44 | | 4 commentaire(s)|

C’est ainsi que la Délégation générale à entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a vu le jour et démarré ses activités le 8 mars 2018. Apres un an de plein exercice, le bilan d’étape est fort élogieux. 183 017 projets ont été financés pour un montant de 30 milliards de FCfa selon le bureau d’information du gouvernement.



Dans le cadre du financement pour l’autonomisation économique, toutes les 14 régions et les 45 départements ont bénéficié de financements. Dans les détails, 1 014 000 000 FCfa ont été attribués à 76 451 bénéficiaires. 70% de femmes ont été accompagnées dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, la pêche et artisanat. Pour le soutien au Pme et l’appui à la structuration des chaînes de valeur, 1513 projets ont été financés pour 12,5 milliards de Fcfa, 6 programmes structurants mis en place pour un total de 106 578 bénéficiaires impactés.



L’appui à la formation n’est pas en reste. 489 entreprises ont été formalisées au titre de l’accompagnement à la formalisation. On note aussi 27 formations dans le cadre de la formation des formateurs et 214 bénéficiaires formés dans leurs secteurs respectifs ou suivant les besoins identifiés lors de l’analyse du dossier.













Libération

