DIC/ Après son arrestation: Plusieurs charges retenues contre Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye, membre du bureau politique de Pastef, est actuellement poursuivi pour trois chefs d’accusation, à savoir l’outrage à magistrats, la diffamation envers un corps constitué et la diffusion de fausses nouvelles. Il sera provisoirement placé en garde à vue après son interrogatoire dans les locaux de la Division des Investigations Criminelles.

Les agents de la DIC n’ont pas chômé ce vendredi et ont effectué une descente inopinée chez Bassirou Diomaye Faye pour lui remettre une convocation avec pour consigne de « comparaître dès réception », sur instruction du Procureur de la République. Cependant, ils ne l’ont pas trouvé à son domicile.



D’après Seneweb, le proche de Ousmane Sonko s’est réfugié dans son lieu de travail avec la complicité d’autres personnes.



Les agents de la DIC ont alors mis en place un dispositif de surveillance non loin des locaux de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) et ont finalement aperçu Bassirou Diomaye Faye qui venait de sortir de son lieu de travail vers 22 heures, après une longue planque. Il a été arrêté et transporté pour interrogatoire dans les locaux de la DIC.



