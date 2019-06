DIC- Pierre Goudiaby Atepa, Architecte : « Les pouvoirs du Chef de l’Etat doivent être restreints dans les domaines du pétrole et des Mines »

L’architecte Pierre Goudiaby Atepa, à sa sortie de la Division des Investigations criminelle a invité le Président à restreindre ses pouvoirs dans le domaine du pétrole et mines du Sénégal. « Les pouvoirs du Chef de l’Etat doivent être restreints dans les domaines du pétrole et des Mines. Puisqu’on a une assemblée nationale et le Conseil économique Social et environnemental », a déclaré l’architecte, Pierre Goudiaby Atepa.







Interpellé sur les montants qu’aurait reçu Aliou Sall, l’architecte s’en lave à grande eau et soutient n’avoir rien touché venant du Directeur de la Caisse des dépôts et des consignations.







Suite à cela, il a demandé d’arrêter à diaboliser Frank Timis qui a permis, d’après lui, de trouver du pétrole au Sénégal.







