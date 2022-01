DIRPA: Le colonel Vasse remplace le colonel Mactar Diop

La Direction de l’information et des relations publiques des Armées, a un nouveau patron. Il s’agit du colonel Alexis Grégoire Vasse. En effet, le colonel Mactar Diop est nommé général et, est appelé à d’autres fonctions. Colonel Vasse était jusque là inspecteur technique à l’état-major de l’Armée de terre. Il est dans les rangs depuis 1992 et a servi dans beaucoup de missions. Notamment, celles onusiennes où il a été commandant de bataillon.

