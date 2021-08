DP World en Afrique, plus de 20 ans d’expérience dans la construction et la gestion des ports Présente en Afrique depuis plus de 20 ans, DP WORLD opère dans les ports et terminaux. Elle dispose aussi de parcs industriels, de zones logistiques et économiques, de services maritimes et de marinas. DP World dispose en Afrique, de 60 terminaux dans 31 pays et gère 70 millions de containers avec 70.000 vaisseaux.

Les activités de la DP World ont évolué de l'exploitation des ports et des terminaux jusqu’à disposer de chaînes d'approvisionnement, en élaborant des solutions innovantes qui vous permettent de relever les défis et de gérer vos coûts des opérations portuaires.



C’est en fait cette expertise que DP World voudrait mettre à disposition pour le Port Autonome de Dakar. Le jeudi 28 Janvier 2021, a eu lieu, en vidéoconférence, la cérémonie de signature d’un protocole d’accord-cadre de coopération entre le Port Autonome de Dakar et l’Autorité des Ports et zones franches de Djibouti (APZFD).



De part et d’autre, en vidéoconférence, Messieurs Aboubacar Sedikh Bèye, Directeur Général du Port Autonome de Dakar et d’Aboubakar Omar Hadi, Président de l’Autorité des Ports et zones franches de Djibouti. En présence, à Dakar, de M. Fousseynou Soumano, Directeur des Entrepôts Maliens au Sénégal (EMASE).



Les deux parties convenaient ainsi sur l’assistance technique en génie portuaire. Cela inclut aussi bien les questions de stratégie, de logistique, de fiabilité, que celles de facilitation des procédures, réglementations, sureté-sécurité et gestion des concessions portuaires. Et cela passera par la formation du personnel et l’échange d’expériences.



La société DP World fait savoir au public que le Contrat de Concession concernant le terminal à conteneurs Doraleh de (Djibouti), conclu par le Gouvernement de Djibouti avec la société anonyme Doraleh Container Terminal (DCT), une des coentreprises contrôlées par DP World, reste en vigueur.



Ce contrat confère en effet à la société DCT, le droit d'exploiter le port qu'elle a conçu et construit, et DP World a été chargée d’en assurer l’exploitation.



Ce Contrat a également accordé à DCT et à DP World, le droit exclusif de construire et exploiter tout autre terminal à conteneurs et/ou zone franche sur le territoire de Djibouti. C’est pour avoir des services de qualité que les autorités de Djibouti ont fait appel à la DP World.



En 1999, le gouvernement a créé Dubai Pors International (DPI) pour gérer et exploiter des terminaux à conteneurs en dehors des Émirats, à Djeddah (Arabie saoudite), Visakhapatnam (Inde), Dolareh (Djibouti) et Constanta (Roumanie), sur la côte de la mer Noire. Et en 2005, DPI et Dubai Ports Authority ont fusionné pour former DP World, devenant l'un des plus grands opérateurs portuaires au monde.



Le Port Autonome de Dakar pourrait bien s’attirer les services de ce géant en la matière pour ses différents services.







